Schackstedter Strolche unter den zehn Finalisten beim Deutschen Kita-Preis

Schackstedt/MZ - Kurz vor Jahresende erreicht die Schackstedter Strolche eine frohe Botschaft: Die Kita hat es laut einer Pressemitteilung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unter die zehn Finalisten der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ beim Deutschen Kita-Preis 2023 geschafft und hat nun gute Aussichten auf eine Trophäe und Preisgelder in Höhe von 25.000 oder 10.000 Euro.

Mit ihren Bewerbungsunterlagen und in Interviews konnte die Kita die Experten des Deutschen Kita-Preises bereits überzeugen, heißt es weiter. Zwischen Januar und Februar 2023 werden Mitarbeiter der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des Instituts für Bildung, Forschung und Entwicklung „Welt:Stadt:Quartier“ die Schackstedter Strolche im Ascherslebener Ortsteil besuchen, um sich ein umfangreiches Bild von der Arbeit vor Ort zu machen. Neben Gruppeninterviews mit verschiedenen Bündnis-Mitgliedern wird das Team in einem gemeinsamen Workshop seine Arbeit reflektieren und Impulse für die Zukunft mitnehmen. Die Ergebnisse des Besuchs fließen in umfangreiche Berichte zu jedem Finalisten-Bündnis ein, anhand derer eine vielfältig besetzte Fachjury anschließend die Preisträger auswählt, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung verleihen den Deutschen Kita-Preis gemeinsam mit weiteren Partnern bereits zum sechsten Mal. Neben den zehn Finalisten der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ haben es auch zehn Einrichtungen in der Kategorie „Kita des Jahres“ ins Finale geschafft.

Ob die Schackstedter Strolche zu den Preisträgern gehören, erfahren sie auf der Preisverleihung im Mai 2023 in Berlin. Die Erstplatzierten der beiden Kategorien erhalten jeweils 25.000 Euro, vier Zweitplatzierte pro Kategorie können sich auf je 10.000 Euro freuen. Insgesamt haben sich rund 750 Kitas und lokale Bündnisse um den Deutschen Kita-Preis 2023 beworben.