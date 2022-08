Schackstedter Dorfgemeinschaftshaus bald ohne Telefon und Internet

Schackstedt/MZ - 200.000 Euro stellt die Stadt Aschersleben an Eigenmitteln für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Schackstedt zur Verfügung. Bereits in den vergangenen Jahren war durch Fördermittel aus Leader-Programmen und finanzielle Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt eine Erneuerung von Dach und Fassade möglich gewesen. Anfang September soll nun der Innenraum folgen. Ziel der Baumaßnahmen ist es, das Innere des Erdgeschosses von Grund auf zu sanieren. Planmäßiger Abschluss der Instandsetzung soll das Jahresende sein. Danach wären nur noch bauliche Änderungen zugunsten des Brandschutzes notwendig.