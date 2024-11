Salzlandpokal SC Seeland feiert nach souveränem Sieg Halbfinaleinzug im Salzlandpokal

Der SC Seeland steht nach einem 5:0 Sieg in Barby erstmals in der Runde der letzten vier im Salzlandpokal. Die Grub-Elf geht früh in Führung. Auch zwei Einwechselspieler treffen.