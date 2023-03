Frühjahrsputz in Hoym: Einige starke Männer machen am Sportplatz sauber.

Hoym/MZ - Rechts und links der Durchfahrtsstraße von Hoym sind die Passanten dieses Mal mit blauen Müllsäcken in der Hand unterwegs. Am ehemaligen Kriegerdenkmal gleich gegenüber vom alten Gasthof „Drei goldene Balken“ werden Stiefmütterchen gepflanzt und am Sportplatz treffen immer mehr Leute ein, die einen Anhänger an ihr Auto angespannt haben. Yvonne Kienast holt Kisten aus ihrem Fahrzeug und verteilt Handschuhe und weitere blaue Müllsäcke. Denn: Im Seeland-Ortsteil Hoym ist an diesem Wochenende Frühjahrsputz angesagt.