Sanitätshelfer fit für den Einsatz

Aschersleben - Eigentlich wollte der 16-jährige Karl Oskar aus Aschersleben nur ein paar schöne Stunden auf dem Helene Fischer-Konzert auf der Herrenbreite verbringen. Doch dann hat er einen Unfall. Eine klaffende Wunde am Unterarm, Schwindel, Unwohlsein. Außerdem hat der Jugendliche zwei Bier getrunken, also Alkohol im Blut. Ein klarer Fall für die ehrenamtlichen Sanitätshelfer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), die den Jugendlichen erstversorgen, bevor der bereits herbeigerufene Rettungswagen eintrifft.

„In der aktuellen Situation sind die Sanitätshelfer in den Impfstationen aktiv“

Der beschriebene Vorfall ist aber nicht wirklich so passiert, sondern ein ausgedachtes Szenario, um angehende Sanitätshelfer des ASB zu prüfen.

Am Sonnabend hat diese Prüfung im Ameos-Klinikum in Aschersleben stattgefunden. 15 ehrenamtliche Sanitätshelfer müssen erst einen schriftlichen Test absolvieren und sich dann in mehreren praktischen Szenarien beweisen. Eingesetzt werden die Ehrenamtlichen in Zukunft vorrangig bei Veranstaltungen wie Konzerten oder Fußballspielen. „In der aktuellen Situation sind die Sanitätshelfer aber vor allem in den Impfstationen, Impfzentren oder Schnelltest-Zentren aktiv“, sagt Tom Suckel, Ausbilder und Leiter des Sanitätsdienstes beim ASB. Und da immer mehr getestet und geimpft wird, werden derzeit viele freiwillige Helfer benötigt.

„Wir machen diese Ausbildung je nach Bedarf“

Mit der Zahl der Freiwilligen, die an der Prüfung am Sonnabend teilgenommen haben, ist Suckel zufrieden. „Wir machen diese Ausbildung je nach Bedarf. Also wenn wir ausreichend Freiwillige zusammen haben, dann wird geschult und am Ende getestet.“

In den Schulungseinheiten lernen die Frauen und Männer zum Beispiel Grundlagen wie Verbände legen, stabile Seitenlage, Blutdruck- und Blutzucker messen oder auch Reanimationsmaßnahmen. „Am Ende gibt es für jeden Prüfling eine Urkunde“, sagt Suckel. Und dann kann der wichtige Einsatz der Retter im Ehrenamt auch schon losgehen.

Wer auch Interesse an einer Ausbildung zum ehrenamtlichen Sanitätshelfer hat, kann sich per E-Mail an Tom Suckel wenden: t.suckel@asb-salzlandkreis.de.