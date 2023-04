Der Erdrutsch in Nachterstedt ist nun fast 14 Jahre her. Drei Menschen starben und die Schäden waren katastrophal. Warum sie noch nicht beseitigt sind.

Mit Video: Warum sich Arbeiten am Concordia See in Nachterstedt weiter hinziehen werden

Nachterstedt/MZ - „Dass das alles noch dauert, ist klar“, meint Seeland-Stadtrat Rainer Heuwold (CDU). „Schließlich ist die Sache von hier ausgegangen“, erinnert er an den Erdrutsch von 2009, bei dem in Nachterstedt 4,5 Millionen Kubikmeter Erde, Häuser, ein Stück Straße, eine tonnenschwere Lok samt Aussichtspunkt und drei Menschen in den Concordia See stürzten.