Fußball, Salzlandliga: Der SC Seeland kassiert beim SV Blau-Weiß Pretzien die erste Niederlage der laufenden Saison. Welsleben hingegen verliert vor heimischem Publikum.

Miguel Hohmann (links) und Blau-Weiß Pretzien fügten dem SC Seeland die erste Pleite der Spielzeit bei.

Salzlandkreis/MZ/HLA/PAW. - Mit großer Spannung wurde der Spieltag in der Fußball-Salzlandliga erwartet – standen doch gleich zwei Top-Spiele auf dem Zettel. Der SC Seeland hat in Pretzien seine weiße Weste verloren, wird aber von einem punktgleichen Trio verfolgt zu dem Rotation Aschersleben nach dem Auswärtssieg in Welsleben, der Spitzenreiter-Besieger und eben der MTV, trotz Niederlage, gehören.