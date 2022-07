Salzlandkreis will 57 Straßenkilometer abstoßen

Die Ortsverbindungsstraße von Schackenthal nach Schackstedt gehört zu den Kreisstraßen, die der Kreis gern an die Kommunen abgeben möchte.

Bernburg/Aschersleben/MZ - Schlaglöcher, kaum mehr sichtbare Fahrbahnmarkierungen oder Risse im Asphalt. So gestaltet sich der Zustand einiger Kreisstraßen in der Region. Aktuell sind insgesamt gut 371 Kilometer in Hand des Salzlandkreises. Davon sollen nach aktuellem Prüfstand rund 57 Kilometer zu Landesstraßen auf- oder zu Gemeindestraßen abgestuft werden. Im gesamten Salzland stehen 28 Abschnitte von Kreisstraßen zur Debatte.