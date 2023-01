Aschersleben/Bernburg/MZ - Der Salzlandkreis sucht in diesem Jahr insgesamt 130 Frauen und Männer, die als Jugendschöffen das Ehrenamt von 2024 bis 2028 ausfüllen wollen: 50 am Amtsgericht Aschersleben sowie jeweils 40 am Amtsgericht Bernburg, am Amtsgericht Schönebeck und am Landgericht Magdeburg, wo sie als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Dafür, dass Menschen aus dem Salzland sich dafür vorschlagen lassen, wirbt die Verwaltung jetzt in einer Mitteilung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.