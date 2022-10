Salzlandkreis: Landrat erhält deutlich mehr Geld

Bernburg/MZ - Im Zuge der in diesem Jahr geänderten Kommunalbesoldungsverordnung erhalten hauptamtliche Kommunalpolitiker, die wiedergewählt wurden, mehr Geld. Im Salzlandkreis profitiert von dieser zum 1. Juli in Kraft getretenen Neuregelung unter anderem Landrat Markus Bauer (SPD), dessen zweite siebenjährige Amtszeit im Januar 2021 begann. Er ist eine Besoldungsgruppe nach oben geklettert und erhält nunmehr in der B7 einen Monatsgrundsold von 10.541 Euro − 517 Euro mehr als zuvor. Hinzu kommen Zuschläge für jedes Kind, eine jährliche Dezember-Sonderzahlung von 400 Euro und eine monatliche Aufwandsentschädigung.

