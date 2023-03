Eine neue Sperrung könnte ab Mai für längere Fahrtwege im Salzland sorgen. Dann soll die Bundesstraße B185 in Aschersleben für etwa ein Jahr gesperrt werden.

Ausbau der B185 in Aschersleben: Sperrung der Straße bis Frühjahr 2024 angekündigt

Die Bundesstraße B185 soll in Aschersleben ab Mai 2023 bis Frühjahr 2024 für Bauarbeiten gesperrt werden. Symbolbild:

B185/Aschersleben (vs) - Am Montag, dem 6. März, sollen in Aschersleben im Salzland die ersten Arbeiten zum Ausbau eines Abschnitts der Bundesstraße B185 beginnen. Dies teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mit.

Demnach soll die Ermsleber Straße zwischen der Einmündung des Theodor-Römer-Wegs und dem Ortsausgang auf einer Länge von rund 750 Metern umfassend verstärkt werden. Neben den Arbeiten direkt an der Ortsdurchfahrt sollen im Zuge der Baumaßnahme auch die Fahrbahnen der Kreuzungsbereiche mit den benachbarten Straßen Am Spittelsberg, Reinstedter Weg und Harzblick erneuert werden, heißt es.

Sperrung in Aschersleben ab 10. Mai

Darüber hinaus soll entlang der B185 ein neuer Radweg entstehen, der Gehweg saniert werden, in Höhe des Kreishauses neue Bushaltestellen entstehen, Parkplätze neu angeordnet und die Seitenbereiche mit jungen Bäumen bepflanzt werden. Komplettiert werde das Vorhaben durch eine neue, energiesparende Straßenbeleuchtung, hei´ßt es von Seites Ministeriums.

Dafür soll die Ermsleber Straße voraussichtlich ab 10. Mai bis zum Frühjahr 2024 voll gesperrt werden. Während für den Verkehr in Richtung Ermsleben eine neue Umfahrung neben der Baustelle geschaffen werden, erfolge die Umleitung stadteinwärts über die B180n (Ortsumgehung Aschersleben) und die Landesstraße (L) 85 (ehemalige B 6), so ein Sprecher des Ministeriums.