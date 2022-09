Sabrina Henze ist glücklich mit ihren Schadelebener "Seelandsternen"

Aschersleben/MZ - Von der Einzelhandelskauffrau zur Erzieherin: Die berufliche Biografie von Sabrina Henze aus Gatersleben klingt nicht nur spannend, sie ist es auch. Dass sie heute nicht mehr als Verkäuferin tätig ist, sondern Kinder betreut und sogar die Kita in Schadeleben leitet, hat sie ihren Kindern zu verdanken, sagt die sympathische Frau lachend. „Denn wäre ich nicht Mutter geworden, wäre ich sicher in meinem Job geblieben.“ Aber von vorn: Im Handel hat die Gaterslebenerin eigentlich gern gearbeitet. „Es hat mir Spaß gemacht. Aber dann kamen die Kinder und plötzlich war es schwer, auch in den Abendstunden zu arbeiten und nicht bei der Familie zu sein.“