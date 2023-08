Bei Agravis Ost in der Ascherslebener Walter-Kersten-Straße werden große Mengen Saatgut aufbereitet. Doch nicht nur das: Hier wird vertrieben, was Landwirte brauchen.

Aschersleben/MZ - Lkw rein, Lkw raus. Auf dem weitläufigen Hof der Agravis Ost an der Walter-Kersten-Straße in Aschersleben herrscht Hochbetrieb in diesen Erntewochen. Ungezählte Bigbags dicht an dicht bilden ein weißes Plastikmeer auf dem Gelände. 1.000 Kilo schwer ist jeder dieser Säcke mit wertvollem Inhalt. Denn hier schlummert die Basis für die Ernte von morgen: Saatgut.