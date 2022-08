Russische Künstlerin liebt ihr Ascherslebener Atelier

Aschersleben/MZ - „Meine Bilder sind eigentlich nicht politisch, aber aufgrund der aktuellen Weltlage sind sie es unweigerlich geworden“, sagt Katya Granova, die am diesjährigen Sommeratelier-Programm teilnimmt. Geboren wurde sie 1988 als Ekaterina Granova im damaligen Leningrad, Sowjetunion. Zunächst erwarb sie einen Universitätsabschluss in Sozialpsychologie, erst dann studierte sie in London, Paris und Moskau Kunst. Seit vier Jahren lebt und arbeitet die gebürtige St. Petersburgerin mit einem Talentvisum in London und wartet darauf, in zwei bis vier weiteren Jahren einen britischen Pass zu bekommen. Denn: „Die russische Staatsbürgerschaft ist im Moment die schlechteste, die man haben kann“, weiß die Künstlerin.