Rundgang durch Aschersleben zeigt die grünen Lungen der Stadt

Besucher folgen Stadtführerin Erika Briest über die Herrenbreite und in den Stadtpark. Was es dort alles zu erfahren gibt.

Aschersleben/MZ - Die Tourist-Info hatte zu einem Spaziergang durch die Parks der Innenstadt eingeladen und die etwa zehnköpfige Gruppe, darunter Gäste aus Torgau und Lüneburg, folgte der Stadtführerin Erika Briest zunächst auf die Herrenbreite. Diese wurde als „Platz vor der Stadt“ bzw. „die Breite vor dem Johannistore“ im 14. Jahrhundert erstmals erwähnt. Im 15. Jahrhundert kaufte die Stadt das Areal von zwei Eigentümern und ließ es als Wiese gestalten, um darauf Feste und Schießübungen durchführen zu können. Der Name „Herrenbreite“, also die Breite der beiden Herren, sowie das noch existierende Schützenhaus erinnern an diese Zeit, ebenso wie der zwischenzeitliche, dem Kriegsgott entlehnte Name „Marsfeld“ wegen der jahrhundertelangen militärischen Nutzung durch die Grünen Husaren und das Kavallerieregiment.