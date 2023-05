Aschersleben/MZ - Eine Rottweiler-Spezialschau wird am Sonnabend, 27. Mai, ab 9.30 Uhr auf dem Ascherslebener Hundeplatz an der Froser Straße veranstaltet. Erwartet werden neben den Ausstellern aus der Region auch zahlreiche Züchter und Halter aus dem In- und Ausland, unter anderem aus Dänemark und Polen.

Herzlich eingeladen sind zudem Zuschauer und Liebhaber dieser Rasse. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, für Beköstigung sei ausreichend gesorgt, so die Veranstalter, der Allgemeine Deutsche Rottweiler Klub, Bezirksgruppe Aschersleben. Die Züchter und Hundesportler nutzen das inzwischen traditionelle Treffen nicht nur zur Begutachtung der Hunde durch einen Richter, sondern auch zum Fachsimpeln und zum Erfahrungsaustausch.

Vorurteile abbauen

Es soll auch dazu beitragen, Vorurteile gegenüber der Rasse abzubauen, denn „in 90 Prozent aller Vorfälle mit Rottweilern sind Hunde involviert, die nicht aus einer qualifizierten Zucht stammen“, sagt Jana Dreyer und spricht von anspruchsvollem Training und Wesensprüfungen.

Das Treffen am Sonnabend ist auch ein kleines Jubiläum für die Ascherslebener, denn die Bezirksgruppe besteht seit zehn Jahren. Zur Zeit arbeiten 25 Mitglieder in der Gruppe, trainiert wird immer montags und samstags auf dem Hundeplatz.