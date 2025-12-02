Die Kicker aus Aschersleben feiern am vorletzten Spieltag der Salzlandliga einen souveränen Auswärtssieg. Ein Spieler verletzte sich allerdings. Drohndorf-Mehringen betreibt dagegen Chancenwucher.

Patrick Illiger (links) schoss zwei Tore für seine Farben. Rotation ging als klarer Sieger im Duell mit Union Schönebeck II hervor.

Salzlandkreis/MZ - Der SC Seeland musste 12. Spieltag abermals pausieren, der Platz in Welsleben sei unbespielbar gewesen. Dagegen feierte Rotation Aschersleben in der Salzlandliga den zehnten Saisonsieg. Die Mannschaft vom FSV Drohndorf-Mehringen kam daheim über ein 1:1-Remis gegen den Egelner SV Germania nicht hinaus.