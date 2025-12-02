weather wolkig
  4. Fußball Salzlandliga: Rotation Aschersleben feiert souveränen Auswärtssieg in Schönebeck

Fußball Salzlandliga Rotation Aschersleben feiert souveränen Auswärtssieg in Schönebeck

Die Kicker aus Aschersleben feiern am vorletzten Spieltag der Salzlandliga einen souveränen Auswärtssieg. Ein Spieler verletzte sich allerdings. Drohndorf-Mehringen betreibt dagegen Chancenwucher.

Von Ingo Gutsche 02.12.2025, 12:15
Patrick Illiger (links) schoss zwei Tore für seine Farben. Rotation ging als klarer Sieger im Duell mit Union Schönebeck II hervor.
Patrick Illiger (links) schoss zwei Tore für seine Farben. Rotation ging als klarer Sieger im Duell mit Union Schönebeck II hervor. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Salzlandkreis/MZ - Der SC Seeland musste 12. Spieltag abermals pausieren, der Platz in Welsleben sei unbespielbar gewesen. Dagegen feierte Rotation Aschersleben in der Salzlandliga den zehnten Saisonsieg. Die Mannschaft vom FSV Drohndorf-Mehringen kam daheim über ein 1:1-Remis gegen den Egelner SV Germania nicht hinaus.