Rollen, rutschen, rennen: Wie der Feuerwehrnachwuchs in Aschersleben seine Kräfte misst

Die Kinder geben beim Hallensportfest der Kinderfeuerwehren Vollgas. Wer rutscht am schnellsten über die Bank?

Aschersleben/MZ - Eine Vorwärtsrolle, über die Bank rutschen, Slalom laufen, einen Kasten durchqueren und schließlich beim Leitergolf treffen. Der Parcours für die Kinder der Kinderfeuerwehren des Salzlandkreises hat es in sich. Doch wer ein richtiger Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau werden möchte, muss das einfach drauf haben. Und dass sie es können, haben die jungen Teilnehmer am Sonnabend beim großen Hallensportfest in der Ascaneum-Sporthalle bewiesen.