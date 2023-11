Sein erster Tag als Bürgermeister der Stadt Seeland: Robert Käsebier in seinem Büro, das noch an seine Vorgängerin erinnert.

Seeland/MZ. - Eigentlich ist der Start ein entspannter. Der erste Tag, an dem Robert Käsebier (parteilos) – der neue Bürgermeister im Seeland – in Amt und Würden ist, ist ausgerechnet ein Sonntag. Gefolgt von einem Brückentag am Montag, an dem die Verwaltung nicht im Dienst ist, und einem Feiertag am Dienstag. Somit ist Mittwoch, der 1. November, sein offizieller erster Arbeitstag. Die MZ hat ihn begleitet.