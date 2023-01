Das Mittviertelfest findet in den Kalendertagen in der Mitte zwischen Winter- und Sommersonnenwende statt. Das Ringheiligtum Pömmelte bietet dabei eine besondere Attraktion.

Das Ringheiligtum in Pömmelte

Pömmelte/MZ - Anfang Februar kann man am Ringheiligtum Pömmelte die aufgehende Sonne im Osttor sehen. Das nächste Mittviertelfest steht an - die Kalendertage in der Mitte zwischen Winter- und Sommersonnenwende.