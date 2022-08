Riesiger Besucheransturm bei Tag der offenen Tür im Tierheim Aschersleben

Unerwartet viele Besucher kommen zum Tag der offenen Tür in das Tierheim. Eine zuvor von der Ex-Chefin kritisierte Aktion findet gute Resonanz.

Die Führungen durch das Ascherslebener Tierheim - hier mit Gina Pech - kamen bei den Besuchern gut an.

Aschersleben/MZ - „So viele Besucher hatten wir noch nie“, sagt Silvia Rupkalwies, die Leiterin des Tierheimes Aschersleben, am Montag noch überwältigt. Dass der erste Tag der offenen Tür am Sonntag nach zwei Jahren Corona-Pause ein Magnet wird, das hatten sie gehofft. Doch so viele Besucher hatten sie nicht erwartet. Gezählt habe leider keiner, sagt sie.