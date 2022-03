Rentnerin in Ascherslebener Discounter bestohlen

Eine 77-jährige Frau ist am Montagvormittag in Aschersleben Opfer eines Diebstahls geworden.

Aschersleben/MZ - Eine 77-jährige Frau ist am Montagvormittag in Aschersleben Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 10.30 Uhr erledigte sie laut Polizei ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Heinrichstraße.

Die Frau legte ihre Tasche mitsamt der Geldbörse in den Korbwagen, den sie während des Einkaufens nicht immer im Blick hatte. An der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse fehlte, aus der sie vor dem Markt eine Münze für den Wagen entnommen hatte.

Es handelt sich um eine schwarze Leder-Geldbörse, in dieser befanden sich 60 Euro Bargeld, der Personalausweis, die AOK Karte und der Schwerbehindertenausweis der Frau. Hinweise zum Täter gibt es bisher nicht. Die Rentnerin begab sich später zur Polizei-Außenstelle in Aschersleben und erstattete dort Strafanzeige.