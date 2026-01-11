Das Jahr 2025 war das besucherstärkste Jahr seit der Eröffnung der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben. Was im letzten Jahr alles geboten wurde.

Die derzeitige Jahresausstellung mit Kinderbildern von Neo Rauch in der Ascherslebener Grafikstiftung ist ein voller Erfolg.

Aschersleben/MZ - Die Grafikstiftung Neo Rauch blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: „Es war das besucherstärkste Kalenderjahr seit der Eröffnung“, berichtet Stiftungsleiterin Silvia Käther. Rund 6.100 Menschen hätten den Weg in die Räume im Riegelbau des Bestehornparks gefunden. Damit knüpfe man an Erfolge aus der Vor-Corona-Zeit an. Zuletzt seien 2017 über 6.000 Gäste gezählt worden. „Es freut uns, dass die Leute nun wieder ins Museum gehen.“