Die Saison des Grünen Marktes auf dem Ascherslebener Holzmarkt ist beendet. Inzwischen schätzen nicht nur die Händler, sondern auch viele Stammkunden das monatliche Angebot.

Regionales Markttreiben auf dem Ascherslebener Holzmarkt für dieses Jahr beendet

Auch Bürstenmacher Michael Matthes aus Bernburg war beim letzten Grünen Markt der Saison in Aschersleben mit dabei.

Aschersleben/MZ - Am Sonnabend ist die Grüne-Markt-Saison in Aschersleben mit der 70. Auflage zu Ende gegangen. Neben vielen anderen regionalen Produkten finden die Kunden auch Honig von Steffen Brunkau. So wie immer.