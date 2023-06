Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mehringen/MZ - Die Grundschule in Mehringen freut sich über Zuwachs an Schülern. Aber der Platz reicht nun nichtmehr aus. Der Schulträger, die Stadt Aschersleben, sieht sich vor Herausforderungen gestellt. Anderenorts wurden mit Containern Ausweichmöglichkeiten zur Beschulung geschaffen. Doch die Kosten für so eine temporäre Lösung sind außergewöhnlich hoch, informiert Ortsbürgermeister Albrecht Schneidewind in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.