Anwohner eines Wohnhauses bemerkten in der Nacht Rauch im Treppenflur und alarmierten daraufhin sofort die Feuerwehr. Was letztlich die Ursache für den Einsatz war.

Aschersleben/MZ - In der Nacht zum Donnerstag wurden die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr gegen halb drei per Sirene zu einem Kellerbrand in die Lange Gasse gerufen.