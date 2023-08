In der Nacht zum Freitag wurde die Pforte des Froser Friedhofs von Unbekannten gestohlen. Die Tat macht ratlos: Wer klaut ein Friedhofstor?

Gähnende Leere: In Frose wurde das Friedhofstor gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat.

Frose/MZ - „Was man damit will, weiß ich nicht“, sagt Marco Kopitz schulterzuckend angesichts eines dreisten Diebstahls: In der Nacht zum Freitag sind am Froser Friedhof nämlich Tür und Tor aus Schmiedeeisen verschwunden. „Sie wurden einfach ausgehängt und weggetragen oder -gefahren“, sagt Kopitz, der im Polizeirevier Salzlandkreis Pressesprecher ist.