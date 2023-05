Die Vorbereitungen zur Saisoneröffnung am Concordia See laufen auf vollen Touren. Am 27. Mai wird der Badebereich eröffnet.

Rasenmähen, Mülltauchen, Schattenplätze bauen: Ende Mai beginnt die Saison am Concordia See

Seeland-Geschäftsführerin Christin Tischendorf-Herm legt letzte Hand an die Tretboote, die bald wieder über den Corncordia See schippern sollen.

Schadeleben/MZ - „Schon seit Ostern hat es Anfragen gegeben, ob wir unsere Boote verleihen“, erzählt Christin Tischendorf-Herm. Doch die Geschäftsführerin der Seeland-Gesellschaft musste den Anrufern noch absagen. Aber in wenigen Tagen ist es soweit: Am Pfingstsonnabend, also am 27. Mai, wird die Badesaison am Concordia See offiziell eröffnet.