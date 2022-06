Raja Szyszkowitz ist 19 Jahre alt • die gebürtige Ascherslebenerin lebt noch in Malaga (Spanien), kommt aber Ende Mai zurück in die Heimat • sie absolviert gerade ihr Abitur • in ihrer Freizeit spielt sie Tennis

Wahlkampf fürs sachsen-anhaltische Parlament aus Malaga in Spanien? „Klar, das geht!“, ist sich die 19-jährige Raja Szyszkowitz sicher. In Zeiten der Pandemie sei an einen „normalen“ Wahlkampf eh nicht zu denken und eines ihrer Steckenpferde - die Digitalisierung - könne aufgrund der Entfernung gleich mal auf die Probe gestellt werden. „Da muss sich etwas ändern! Alle haben lange von der Digitalisierung an Schulen gesprochen, doch viel ist nicht passiert. Das werde ich angehen!“, sagt die Abiturientin, die in Aschersleben geboren wurde, kämpferisch. Zur FDP ist die 19-Jährige gekommen, weil die Partei am ehesten zu ihren politischen Vorstellungen passe. „Ich beschäftige mich schon lange mit Politik und dem aktuellen Geschehen.“