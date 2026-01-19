Schon 2010 sollte der Radweg als Ersatz für die durch die Südumfahrung gekappte Harz-Verbindung fertig sein. Bis heute fehlt eine sichere Lösung. Was die Landesstraßenbaubehörde zum jahrelangen Stillstand sagt und warum der Reinstedter Weg für Radfahrer weiter gesperrt bleibt.

Nur am Kreisverkehr der Südumfahrung der B180 ist ein Teil des geplanten straßenbegleitenden Radwegs der B185 nach Ermsleben fertig.

Aschersleben/MZ. - Wenn es um das Thema Radwege in Aschersleben geht, dann werden einige Fahrradfahrer schon emotional. Dabei geht es immer wieder um die Verbindung in Richtung Harz. Beim Tag der offenen Tür der Stadt Aschersleben im Bestehornhaus freute sich Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) unter anderem darüber, dass in der Eislebener Straße ein Radweg von der Kreuzung Steinbrücke bis zum Ameos-Klinikum neu gebaut werden soll. Für Lothar Kraneis, der als langjähriges Mitglied der Verkehrswacht Aschersleben mit der Thematik vertraut ist, reißt das alte Wunden auf.