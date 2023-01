Warum Radfahrer bald komfortabler von Reinstedt nach Hoym kommen

2023 will der Salzlandkreis Abschnitte des Europaradweges ausbauen. Was genau in der Region Aschersleben und Seeland geplant ist.

Schadeleben/MZ - Wer mit dem Fahrrad auf dem Europaradweg R1 aus der Stadt Falkenstein in den Salzlandkreis fährt, der bemerkt zwischen Reinstedt und Hoym schon einen Unterschied. In diesem Jahr möchte der Salzlandkreis die schlimmsten Abschnitte des Europaradweges verbessern, auf 2,5 bis 3,5 Meter Breite ausbauen. 5,7 Millionen Euro werden mit einer hohen Förderung investiert. Doch was genau ist in der Region Aschersleben und Seeland geplant?