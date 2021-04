Rad-Betrachtungen

Polizeirevier beteiligt sich an einer landesweiten Kampagne. Es geht um mehr Sicherheit für Pedalritter. Zum Teil hat jeder selbst in der Hand, wie sicher er fährt.

Aschersleben - Der junge Mann kommt mit seinem Bike angebraust: entgegengesetzt zur Einbahnstraße Hinter dem Turm in Richtung Markt. Und er fährt mit Karacho nicht etwa auf der Straße, sondern auf dem Fußweg. In Höhe des Hennebrunnens stoppen ihn zwei Polizeibeamte. Doch diesen geht es nicht darum, den Mann zur Kasse zu bitten. Sie suchen das Gespräch und versuchen zu erklären, dass seine Fahrweise gefährlich werden kann. Für ihn und für andere.

Das Polizeirevier beteiligte sich am Donnerstag mit Unterstützung der Regionalbereichsbeamten an einer landesweiten Präventionskampagne, die vorrangig die Radfahrer und deren Sicherheit in den Blick nimmt. Das Fahrrad ist beliebter als je zuvor. Das ist einerseits erfreulich, doch diese Tatsache „erhöht die Zahl der Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern“, seien es nun Fußgänger, Autofahrer oder auch zwischen den Radfahrern selbst, so Reviersprecher Marco Kopitz.

2.703 Verkehrsunfälle, an denen Radler beteiligt waren

Die Unfallzahlen im Land sprechen eine deutliche Sprache. Laut Innenministerium gab es im vergangenen Jahr 2.703 Verkehrsunfälle, an denen Radler beteiligt waren. Knapp die Hälfte davon ist von diesen selbst verursacht worden - sei es durch riskante Fahrweise oder auch bewusstes Fehlverhalten. Die Bilanz ist eine traurige: Mehr als 2.000 Radfahrer wurden verletzt, 13 getötet. Im Salzlandkreis verunglückten 161 Radler, 40 davon schwer.

Die Kampagne „#MenschaufmRad - Sicher durch den Verkehr“ soll bei allen das Bewusstsein schärfen für Verkehrsteilnehmer, die weder über Sicherheitsgurte noch über Knautschzonen und Airbags verfügen. In Bernburg und Aschersleben haben die Beamten nicht nur auf das Verhalten rund ums Radfahren, sondern auch auf die Verkehrssicherheit der Räder geachtet. Dazu gehören in erster Linie funktionierende und gute Beleuchtungseinrichtungen, eine ausreichende Ausstattung mit Reflektoren und gute Bremsen. Auch das Fahren mit Licht am Tage und eine gut sichtbare Kleidung in der Dämmerung sind Themen.

Alles super! Foto: Frank Gehrmann

Zielgerichtet steuert Polizeioberkommissarin Daniela Fohrer derweil auf drei ältere Herren zu, die es sich mit ihren Bierflaschen auf einer Bank am Markt gemütlich gemacht haben - die Fahrräder neben sich. Doch sie findet nichts zu beanstanden: Die Räder sind top ausgerüstet. Sie klebt eine Plakette auf den Drahtesel, die das Rad als kontrolliert und verkehrssicher ausweist. Nimmt dem bierseligen Besitzer aber das Versprechen ab, das Gefährt auf dem Heimweg zu schieben.

Und was ist mit der in Deutschland noch immer umstrittenen Helmpflicht? Marco Kopitz muss gestehen, dass er selbst begeistertet E-Bike-Fahrer, aber immer noch helmlos sei. „Ich werde mir demnächst aber einen anschaffen“, sagt er und wagt die Prognose, dass die Helmpflicht zumindest für Pedelecs in näherer Zukunft kommen wird. Insgesamt haben die Beamten im Kreis zum Auftakt der Aktion an verschiedenen Stellen 144 Radfahrer kontrolliert, 17 Verstöße sind geahndet worden. (mz/Kerstin Beier)