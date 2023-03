Ein Leser hört es immer wieder nachts im Zentrum von Aschersleben knallen und meldet sich darauf bei der MZ. Was die Polizei dazu sagt.

Aschersleben/MZ - Schüsse im nächtlichen Aschersleben? Ein Leser hat sich an die Redaktion gewandt, weil er genau das meint vernommen zu haben. Nachts seien die Schüsse derzeit immer häufiger zu hören, vor allem im Bereich des Stadtzentrums. Der Leser sorgt sich um die Sicherheit. Was ist dran an der Sache?