Thomas Zemelka vom gleichnamigen Autodienst in Hoym führt einen der Konvois an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die bundesweit angekündigte Protestwoche gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung ist am Montag auch in Aschersleben und im Seeland gestartet. Zu Behinderungen ist es am Morgen rings um die Autobahnauffahrt zur A36 bei Nachterstedt gekommen. Etliche Lkw haben sich hier zu einem Konvoi formiert und sind mit Schrittgeschwindigkeit zwischen den Anschlussstellen Nachterstedt und Heimburg in immer wieder wechselnder Fahrtrichtung gefahren.