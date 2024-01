Die Bauernproteste gehen heute in die dritte Runde. Vor allem die Autobahnauffahrten stehen dabei im Blickpunkt. Auch an der A36 bei Aschersleben wurden Blockaden errichtet.

Aschersleben/MZ/kwu/fge - Protesttag Nummer drei: Am Mittwoch haben die Landwirte ihren Streik fortgesetzt. So auch in Aschersleben, Seeland und in der Region. Sie blockieren bei eisigen Temperaturen über mehrere Stunden die Autobahnauffahrten zur A36.