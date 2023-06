Schon wieder zerstört: Hinweistafel in Schadeleben.

Schadeleben/Seeland/MZ - „Ich weiß nicht, wie man ein Schild so zerkleinern kann. Das geht doch nur mit einer Flex – und ist dann schon pure Absicht“, ärgert sich Sabine Stelzer, die als Ordnungs- und Sozialamtsleiterin auch für die Friedhöfe in der Stadt Seeland zuständig ist, wo ebenjenes Schild darauf hinwies, dass an Urnengräbern mit Schrifttafeln kein Blumenschmuck abgelegt werden darf. Denn damit gibt es schon seit geraumer Zeit Probleme.