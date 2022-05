Programm auf dem Gildefest in Aschersleben - frischer, lokaler, familiärer

Aschersleben/MZ - Schon seit 1998 verwandelt sich Aschersleben für ein Wochenende im Jahr in einen bunten Rummel aus Marktständen, Showbühnen, Fahrgeschäften und Imbissbuden. Das alljährliche Gildefest lockt nicht nur die Ascherslebener in die Innenstadt, sondern zieht auch Gäste aus der ganzen Umgebung an. „Was aus dem Wunsch der Kaufleute, die Stadt in einen Erlebnisort zu verwandeln, geboren wurde, hat in den letzten Jahren mehr und mehr an Individualität eingebüßt“, meint Martin Rothe. Deshalb übernahm er die Regie als nach einem neuen Veranstalter für das prestigeträchtige Event gesucht wurde, und kümmert sich dieses Jahr erstmals selbst um Planung, Organisation und Umsetzung.

