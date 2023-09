Nach einem schweren Brand im Juli fordern die Westdorfer transparente Informationen zum Thema Löschwasser. Was die Stadt Aschersleben dazu sagt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westdorf/MZ - Wenn ein brennendes Thema im nichtöffentlichen Teil einer ansonsten öffentlichen Sitzung „verschwindet“, dann bleibt das in einem überschaubaren Ort wie Westdorf nicht geheim. Schon Tage vor der dortigen Ratssitzung am Dienstag regte sich Protest, unter anderem in den sozialen Netzwerken.