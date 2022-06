Unbekannte attackieren Praxis von ukrainischer Ärztin in Aschersleben

In der Nacht zum Montag wurde die Praxis der ukrainischen Ärztin Swetlana Holodniak in Aschersleben mit roter Farbe beschmiert. Das Praxisteam ist erschüttert.

Als Christiane Franke am Montagmorgen die Praxis aufschloss, war sie erschrocken. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Aschersleben/MZ - Es war ein Schreck für Christiane Franke, als sie am Montagmorgen die Tür zur Arztpraxis von Swetlana Holodniak und ihrer Kollegin Elena Maschinez aufschließen wollte. Über die gesamte Glasfront der Praxis am Hopfenmarkt zog sich eine feine rote Linie - hier und da einige Spritzer. Die Flüssigkeit erinnerte die Mitarbeiterin sofort an Blut.