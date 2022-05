Posten des Ascherslebener Citymanagers ist nicht abgeschafft

Frank Fischer ist weiterhin der Citymanager in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - „Das Amt des Citymanagers wurde eingestampft, das ist der Endpunkt eines jahrelangen Trauerspiels in dieser Position“, sagt Martin Lampadius, parteiloser Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl am 8. Mai in Aschersleben. Seit Wochen hört man auf seinen Wahlveranstaltungen diesen und ähnliche Sätze. Dass es das Amt des Citymanagers der Stadt Aschersleben nicht mehr gibt, wird als Tatsache präsentiert und gerne genutzt, um zu Initiativen und Projekten überzuleiten, die Lampadius als künftiger Oberbürgermeister zur Förderung des Einzelhandels umsetzen möchte.