Die Ascherslebenerin Heike Gordziel arbeitet in Quedlinburg als Polizistin. Außerdem ist sie begeisterte Bogenschützin. Bei den World Police & Fire Games konnte sie sich dreimal Gold sichern. Welche Highlights sie während und nach den Meisterschaften erlebt hat.

Polizistin aus Aschersleben räumt bei World Police & Fire Games in Kanada ab

Aschersleben/MZ - Stolz zeigt Heike Gordziel ihre drei Goldmedaillen. Bei den World Police & Fire Games (WPFG) im kanadischen Winnipeg ist die Ascherslebenerin gleich dreifache Weltmeisterin im Bogenschießen geworden. Nachdem sie in Rotterdam im vergangenen Sommer überraschend in der Disziplin „Bowhunter Unlimited“ mit 799 von 900 Ringen gewonnen hatte, konnte sie ihren Titel in Kanada verteidigen und zwei weitere Goldmedaillen gewinnen, für die sie zuvor auf Scheiben im Wald und auf Holztiere im Wald schießen musste.