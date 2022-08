Polizisten in Ascherslebener Weststraße angegriffen

Aschersleben/MZ - Eine hilflose Person hielt sich am Sonntagnachmittag in Aschersleben an der B180 Ecke Weststraße auf Höhe des Bahndammes auf. Beim Eintreffen der Polizeibeamten bewegte sich der 31-jährige Ascherslebener in das dortige Gleisbett.

Er redete inhaltlich zusammenhangslos vor sich hin und wirkte desorientiert. Der mündlichen Anordnung, das Gleisbett zu verlassen, kam er nicht nach. Somit mussten die Polizeibeamten ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen und ihn mit Handfesseln fixieren. Gegen die Maßnahme wehrte er sich und trat mit den Füßen in Richtung der Köpfe der Polizeibeamten.

Der 31-Jährige wurde von den Gleisen getragen. Nach Begutachtung durch den Notarzt wurde er in eine psychiatrische Einrichtung zwangseingewiesen. Die Polizei ermittelt wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.