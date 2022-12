Polizeihubschrauber über Aschersleben

Aschersleben/MZ - Das Rotorenbrummen ließ am frühen Mittwochabend etliche Passanten suchend in den Ascherslebener Himmel schauen. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Stadtgebiet. In geringer Höhe, die Suchscheinwerfer eingeschaltet.

Nach ersten Informationen soll es sich um eine Personensuche handeln. Circa eine halbe Stunde kreiste der Helikopter über Aschersleben. Details zum genauen Geschehen wurden vorerst nicht gemacht.