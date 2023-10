Nach den Vorfällen um einen 13-Jährigen in Aschersleben sucht die Polizei dringend Zeugen.

Aschersleben/MZ. - Die Geschehnisse um einen 13-Jährigen aus Aschersleben, der von zwei mutmaßlichen Tätern immer wieder gemobbt und attackiert worden sein soll, beschäftigen auch weiterhin die Polizei des Salzlandkreises.

Der Junge soll unter anderem im Kofferraum eines Pkw verschleppt und anschließend an einem Bankeisen in der Nähe der Ascherslebener Tonkuhle angeklebt worden sein. Einige Tage später sollen ihm die Täter nach der Schule aufgelauert und sein Handy weggenommen und in einem Papierkorb entsorgt haben.

Alibis werden geprüft

Nach Aussage von Marco Kopitz, Polizeisprecher des Salzlandkreises, haben die Beschuldigten für die jeweiligen Tatzeiten bisher Alibis vorzuweisen, die jetzt im Einzelnen geprüft werden.

Für die Polizei sind die Ermittlungen auch aufgrund der nicht immer belastbaren Aussagen des Opfers zu den Geschehnissen und Tätern eine Herausforderung.

Aussage steht gegen Aussage

Bisher steht somit Aussage gegen Aussage und die ermittelnden Beamten suchen dringend weiterhin Zeugen, die zu den geschilderten Taten Angaben machen können. Dass sich bisher noch niemand bei der Polizei gemeldet habe, sei umso verwunderlicher, da die beiden jüngsten Taten zu normalen Tageszeiten verübt worden sein sollen.

Wer also Angaben jeglicher Art zu den jeweiligen Geschehnissen machen kann, wer etwas beobachtet hat, was zur Aufklärung des Geschilderten führen könnte, möchte sich bei der Polizei des Salzlandkreises, auch gerne telefonisch unter 03471/3790, melden.