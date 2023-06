Aschersleben/MZ - Wie die Polizei berichtet, wurden am späten Dienstagabend in der Schmidtmannstraße, Ecke Oststraße zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie an einem Mülleimer gezündelt haben. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, die zum Löschen ausrücken musste, verschwanden die beiden in der Unterführung zum Bahnhof.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich um männliche Zwölf- oder 13-Jährige, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß. Hinweise zur Tat oder den Personen nimmt die Polizei, gern auch telefonisch unter 03471/37 90, entgegen.