Beamten kontrollieren in der Ermslebener Straße in Aschersleben einen 45-jährigen Pkw-Fahrer und sehen sich gezwungen, diesem die Weiterfahrt zu untersagen. Er stand unter Drogen.

Aschersleben/MZ. - Am späten Donnerstagabend kontrollierte die Polizei einen 45-Jährigen, der mit einem Pkw in der Ermslebener Straße in Aschersleben unterwegs war. Laut Polizeibericht wären während der Kontrolle typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt worden. Ein freiwilliger Schnelltest hätte positiv reagierte.

Im Zuge des eingeleiteten Bußgeldverfahrenes wurde eine zur Beweissicherung erforderliche Blutprobenentnahme realisiert, heißt es aus dem Revier Salzlandkreis. Und weiter: „Die Weiterfahrt wurde für die nächsten 24 Stunden untersagt. Eine Mitteilung an die Führerscheinstelle erfolgte.“