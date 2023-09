In Aschersleben wurden mehrere Hanfpflanzen sichergestellt. Gegen den Besitzer wurde laut Polizei Haftbefehl erlassen.

Polizei stoppt Anbau von Cannabis in Winninger Siedlung in Aschersleben

In Aschersleben wurden Cannabispflanzen sichergestellt.

Aschersleben/MZ - Am Montagabend vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl in der Winninger Siedlung in Aschersleben. Einem 40-Jährigen wurde der unerlaubte Anbau von Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Wie aus einem Bericht des Polizeireviers Salzlandkreis hervorgeht, soll sich der unverwechselbare Cannabis-Geruch schon beim Annähern an das Wohnhaus in der Otto-Buchwitz-Straße bemerkbar gemacht haben. Vor Ort wurden auf einem Fensterbrett fünf Pflanzen gefunden und sichergestellt, hinter dem Haus weitere sieben.

Die bisherige Ernte von knapp 20 Gramm Cannabis übergab der 40-Jährige freiwillig an die Polizei. Von einer Anzeige und der Abarbeitung sämtlicher polizeilicher Maßnahmen konnten die Beamten jedoch nicht absehen.