Aschersleben/MZ - Die Polizei des Salzlandkreises sucht derzeit nach dem 18-jährigen Fabian F. Der Vermisste habe in Aschersleben die Wohnung eines Bekannten am Dienstagmorgen um 7.20 Uhr in Richtung Berufsschule Wema, Magdeburger Straße, verlassen.

Am Abend habe der Bekannte letztmalig Kontakt über einen Messengerdienst zu dem Vermissten gehabt. Aufgrund der Nachricht werde derzeit von einer Eigengefährdung ausgegangen, so die Polizei. Das Handy sei ausgeschaltet und sämtlich bekannte Kontaktmöglichkeiten wurden bisher ohne Erkenntnisse überprüft. Es wird davon ausgegangen, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 1,85 Meter groß, schlank und hat blonde Haare mit Zopf. Er hat eine Brille und trug zuletzt eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit Kapuze und schwarze Schuhe.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort an die Polizei unter 03471/3790 oder an jede andere Polizeidienststelle.