Durch aufmerksame Zeugen konnte ein Einbrecher in Nachterstedt auf frischer Tat ertappt werden.

Auf der Suche nach Tabletten: Einbrecher in Nachterstedt auf frischer Tat ertappt

Nachterstedt. - Am Sonntagmittag, 16. März, ist in den ehemaligen ASB-Stützpunkt in Nachterstedt eingebrochen worden.

Zeugen nahmen vor Ort das Geräusch vom Einschlagen eines Fensters wahr und begaben sich daraufhin direkt zum Gebäude. Dort entdeckten sie einen 29-jährigen Einbrecher. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Einbrecher auf der Suche nach Tabletten im ehemaligen ASB-Stützpunkt

Die Polizeibeamten stellten die Personalien des Mannes fest. Ein Hammer, den der Täter zum Einschlagen des Fensters genutzt hatte, wurde sichergestellt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 29-Jährige eigenen Angaben zufolge auf der Suche nach Tabletten. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.