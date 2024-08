In den letzten Tagen ist eine Menge los gewesen am nächtlichen Sommerhimmel. Auch in Aschersleben und Umgebung sind dabei Fotofreunden etliche beeindruckende Bilder gelungen.

Aschersleben/Mehringen/MZ - Auch in der Region ist derzeit eine Menge los am nächtlichen Sommerhimmel. So haben nicht nur die Ascherslebener Sternfreunde in der Nacht zum Dienstag erneut Polarlichter im Salzlandkreis entdeckt. Auch anderen Nachtschwärmern, wie Peter Eichardt aus Mehringen, sind tolle Aufnahmen geglückt.